Москва, 24 октября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей начал предоставляться доступ к единому порталу государственных услуг. Об этом 24 октября сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Gov.cap.ru Единый портал госуслуг

Сообщается также, что в новых регионах уже организовано вещание российских телеканалов и радиостанций, а в ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры для подключения к бесплатному вещанию региональных и муниципальных каналов.

Напомним, на минувшей неделе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что план создания в новых регионах необходимой инфраструктуры для предоставления всего набора государственных услуг будет подготовлен ведомством к середине ноября.