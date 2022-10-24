Казань, 24 октября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В связи с посадкой на мель баржи на реке Волге в Татарии организовали проверку. Об этом сообщает транспортная прокуратура РТ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечерняя Волга

По предварительным данным, около 16:50 (мск) 24 октября на 1311,5 км за правой кромкой судового хода реки Волга села на мель порожняя баржа. Водотечности баржи, препятствий для судоходства и пострадавших нет.

Для обеспечения безопасности к месту происшествия направили рейдовый теплоход. Решение о снятии баржи с мели и буксировке примут в светлое время суток. Предварительными причинами происшествия названы неблагоприятные погодные условия (сильный ветер в акватории реки).

ИА REGNUM напоминает, утром 29 мая на 1308 км реки Волга сел на мель прогулочный теплоход «Метеор Восход-51», следовавший по маршруту Казань — остров Свияжск. В результате сильного толчка телесные повреждения получили восемь пассажиров. У капитана судна выявили признаки алкогольного опьянения.

Читайте также: В Татарии из-за севшего на мель теплохода возбудили уголовное дело