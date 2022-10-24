Курган, , 19:27 — REGNUM В Курганской области выявлен факт превышения должностных полномочий бывшим заместителем директора медицинского центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Установлено, что экс-заместитель директора по административной работе медицинского центра дал незаконное распоряжение подписать акт приёма поставленного в учреждение товара, который не соответствовал требованиям заключённого контракта. Таким образом он причинил бюджету ущерб в размере более 15,5 млн рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, отмечают в полицейской пресс-службе.

Ранее сообщалось, что этот же бывший замдиректора медцентра находится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в сентябре 2020 года он из корыстных побуждений дал незаконное распоряжение сотрудникам контрактной службы заключать договоры на приобретение товаров по завышенным ценам у определённой фирмы. Предварительная сумма ущерба, причинённая медцентру его противоправными действиями, составляет свыше одного миллиона рублей.

Во время обыска у обвиняемого в апреле 2022 года нашли 10 тысяч долларов США, 55 тысяч евро и 60 тысяч рублей, бухгалтерские документы, обезличенные банковские карты. Наложен арест на его дорогостоящий автомобиль.