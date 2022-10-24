Ижевск, 24 октября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В воинскую часть в городе Вольске Саратовской области, где сейчас проходят подготовку мобилизованные жители Удмуртии, отправился преподаватель Ижевской медакадемии, доцент кафедры медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности Андрей Палёха. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Денис Абрамов ИА REGNUM Оказание первой медицинской помощи

Преподаватели медакадемии будут обучать военнослужащих навыкам оказания первой медицинской помощи.

«На прошлой неделе глава Удмуртии Александр Бречалов побывал в части, и солдаты обратились к нему с предложением о дополнительных занятиях по медпомощ», — рассказал медик.

Он отметил, что глава региона перенаправил запрос в медицинский вуз, который сразу же на него откликнулся.

«Вместе со своим коллегой, заведующим кафедрой травматологии и ортопедии Владимиром Федоровым, который уехал в Вольск на прошлой неделе, мы будем обучать ребят первичной доврачебной помощи, которую можно оказать в полевых условиях и в момент боя. Обязательно научим правильно накладывать повязки, шины, жгуты. Расскажем о видах кровотечений и их остановке. Обязательно остановимся на содержимом аптечки, что и как можно применять», — пояснил Палеха.

Обучение будет рассчитано на месяц. За это время мобилизованные не только получат необходимые навыки, но и смогут их отработать.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный взвод казачьей огневой поддержки отправился из Удмуртии в учебный центр для подготовки к участию в специальной военной операции. Большинство — опытные воины, которые уже неоднократно бывали на территории Донбасса.

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