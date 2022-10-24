Улан-Батор, 24 октября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В Монголии внесли поправки в Закон об иммунизации для начала кампании иммунизации против вируса папилломы человека в 2023 году. Таким образом, страна сможет бороться с раком шейки матки, который входит в число четырех наиболее распространенных видов рака среди жительниц Монголии, отмечают в Минздраве.

Флаг Монголии

В Монголии ежегодно от рака умирает около 300 женщин. Для 8% из этого числа причиной смерти является рак шейки матки. В настоящее время под наблюдением в Национальном онкологическом центре Монголии находятся 3,4 тысяч женщин с диагнозом «рак шейкти матки».

Как отмечают в министерстве, почти все виды рака шейки матки вызваны вирусом папилломы человека. В 2011–2012 годах в стране прошла вакцинация против рака шейки матки, от одной до трех дозы вакцины против ВПЧ получили более 10 тысяч женщин. Согласно исследованию, более 75% из них получили защиту от рака шейки матки.

Напомним, что согласно статистике за 2019 год, в Монголии ежегодно от рака погибали 4400 человек. В 96% случаев рак шейки матки встречался у женщин старше 30 лет.