Москва, 24 октября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к доллару, но опустился к евро по итогам торгов в понедельник, 24 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,19 рубля, что на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на 40 копеек и к закрытию составил 60,60 рубля.

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Напомним, за минувшую рабочую неделю доллар на Московской бирже подешевел на 82 копейки, евро — на 51 копейку.