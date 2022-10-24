В Финляндии могут запретить продажу недвижимости гражданам России
Хельсинки, 24 октября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Правительство Финляндии рассмотрит возможность введения полного запрета на приобретение недвижимости россиянами. Об этом заявил министр обороныАнтти Кайкконен, сообщает сегодня, 24 октября, информационное агентство Nord News.
«Мы ещё не изучали [законопроект] подробно, но его необходимость и возможности учитываются при оценке в рамках постоянной работы по развитию законодательства <…> Однако в настоящее время существует мнение, что потенциальный полный запрет повлечет за собой серьезные конституционные проблемы», — сказал Кайкконен.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что имущество граждан России, приобретённое ими в Финляндии, могут в случае необходимости изъять финские власти.
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