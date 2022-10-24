Хельсинки, 24 октября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Правительство Финляндии рассмотрит возможность введения полного запрета на приобретение недвижимости россиянами. Об этом заявил министр обороныАнтти Кайкконен, сообщает сегодня, 24 октября, информационное агентство Nord News.

FinnishGovernment Антти Кайкконен

«Мы ещё не изучали [законопроект] подробно, но его необходимость и возможности учитываются при оценке в рамках постоянной работы по развитию законодательства <…> Однако в настоящее время существует мнение, что потенциальный полный запрет повлечет за собой серьезные конституционные проблемы», — сказал Кайкконен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что имущество граждан России, приобретённое ими в Финляндии, могут в случае необходимости изъять финские власти.

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