Потсдам, Германия, 24 октября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Полотно Клода Моне «Стога» в Музее Барберини в Потсдаме (Германия) не пострадала после того, как активисты движения Letzte Generation облили ее картофельным пюре. Об этом сообщает NBC со ссылкой на пресс-службу музея.

Клод Моне. Стог сена

Как рассказали в музее, полотно в момент нападения было закрыто защитным стеклом. Ожидается, что «Стога» вернется в экспозицию 26 октября 2022 года. Экоактивистов, обливших картину картофельным пюре, в настоящий момент освободили из-под стражи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители экологического движения Letzte Generation облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога», которая выставлена в потсдамском музее Барберини. Пресс-секретарь музея Кэролин Странц отметила, что после того, как два экоактивиста реализовали задуманное, они «приклеили» ладони к стене.