Казань, 24 октября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В поддержку мобилизованных из Татарии, участвующих в специальной военной операции, организован сбор средств. По состоянию на 24 октября неравнодушные жители республики собрали более 5,1 млн рублей, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Dumrt.ru Банки с халяльной тушёнкой для военнослужащих

На один из складов в Казани поставлена первая партия халяльной тушенки, закупленной на 2,5 млн рублей и общим весом 5 тонн. Количество отгруженной продукции составило 5 тыс. банок. Всего заказали и выкупили 14 тыс. банок. Их в ближайшее время отправят в зону СВО для солдат из Татарии.

Ранее ИА REGNUM передавало, грузовые машины с продуктами и оборудованием для полевой кухни выехали 24 октября из города Набережные Челны в ЛНР.

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