Бергамо, Италия, 24 октября, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб из Бергамо «Аталанта» погасил перед московским «Локомотивом» задолженность по трансферу атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранука. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба «Аталанты».

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Ранее сообщалось, что палата по статусу игроков Международной федерации футбола (ФИФА) обязала «Аталанту» рассчитаться с «Локомотивом» до середины ноября. В июле 2022 года генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что клуб из Бергамо остался должен еще 5,8 миллиона евро.

За «Аталанту» Алексей Миранчук выступает с 4 сентября 2020 года после перехода из «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 10 миллионов евро.