Бухарест, , 19:09 — REGNUM В результате спецоперации пограничной полиции Румынии, проведенной в районе КПП «Нэдлак»на румынско-венгерской границе, задержана группа из 51 человека, пытавшаяся нелегально проникнуть на территорию Венгрии. Об этом 24 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По предварительным данным, нелегалы были обнаружены в грузовом автомобиле, следовавшем из Румынии во Францию. При этом водитель транспортного средства не смог дать объяснений присутствию «неучтенных пассажиров».

Нелегальные иммигранты оказались гражданами Бангладеш, Египта, Индии и Турции. В данный момент они помещены в один из румынских центров для содержания беженцев.

Напомним, ранее власти Румынии объявили о проведении масштабной операции по борьбе с нелегальной миграцией.