Бухарест, 24 октября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. В результате спецоперации пограничной полиции Румынии, проведенной в районе КПП «Нэдлак»на румынско-венгерской границе, задержана группа из 51 человека, пытавшаяся нелегально проникнуть на территорию Венгрии. Об этом 24 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По предварительным данным, нелегалы были обнаружены в грузовом автомобиле, следовавшем из Румынии во Францию. При этом водитель транспортного средства не смог дать объяснений присутствию «неучтенных пассажиров».

Нелегальные иммигранты оказались гражданами Бангладеш, Египта, Индии и Турции. В данный момент они помещены в один из румынских центров для содержания беженцев.

Напомним, ранее власти Румынии объявили о проведении масштабной операции по борьбе с нелегальной миграцией.