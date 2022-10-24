Лондон, 24 октября, 2022, 19:04 — ИА Регнум. 41-летний английский экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Майкл Кэррик возглавил «Мидлсбро». Об этом 24 октября сообщили на официальном сайте клуб из Чемпионшипа.

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«Мы рады приветствовать Майкла в клубе. Мы определили ряд потенциальных кандидатов на эту вакансию и были впечатлены всеми, но Майкл был самым выдающимся. У Майкла те же ценности, что у клуба, и наши амбиции очень схожи. Мы считаем, что Кэррик идеально нам подходит, и он считает, что это правильный клуб в нужное для него время», — говорится в заявлении «Мидлсбро».

После 16 сыгранных туров Чемпионшипа 2022/23 «Мидлсбро», одержав лишь четыре победы и набрав 17 очков, занимает 21-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата. 29 октября «Мидлсбро» в матче 18 тура встретится с «Престоном Норт Энд». Игра пройдет в Престоне на стадионе «Дипдэйл».