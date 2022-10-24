Нижний Новгород, 24 октября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Нижегородские «Поезда здоровья» по инициативе губернатора Глеба Никитина начали работу в пунктах сбора мобилизованных в нижегородском поселке Мулино и Клинцах Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

Никитин пояснил, что решение было принято по итогам работы мобильных пунктов здоровье около Песочного в Костромской области, где также проходят подготовку мобилизованные.

Сейчас в Клинцах работают четыре медицинских модуля и 13 медицинских специалистов. В Мулине — три медицинских модуля и 12 медицинских специалистов. В составе комплексов — мобильная стоматология, лаборатория и флюорограф.

Всех, кому требуется оценка состояния здоровья военно-врачебной комиссией, направляют к военным врачам.

Как сообщало ИА REGNUM, в новых условиях у некоторых мобилизованных обострились хронические болезни или проявились проблемы с тем, на что в обычной жизни внимания не обращали, отмечал ранее губернатора по итогам посещения палаточного лагеря в Костромской области. На военно-врачебную комиссию направлены девять человек. Будет подниматься вопрос об их возвращении домой.

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