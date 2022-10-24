Лондон, , 19:02 — REGNUM Руководитель генштаба Британии Тони Радакин в разговоре с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсуждал важность сохранения каналов связи, сообщает вечером 24 октября пресс-служба британского военного ведомства.

Маска Цитата из кф «С широко закрытыми глазами». Реж. Стэнли Кубрик. 1999. Великобритания, США

По утверждению минобороны Британии, Радакин заявил Герасимову, что сохранение открытых каналов связи важно для деэскалации конфликта на территории бывшей УССР.

«Военные лидеры согласились с важностью поддержания открытых каналов связи между Великобританией и Россией, чтобы избежать риска просчетов и способствовать деэскалации», — указано в сообщении минобороны Британии.

Кроме того, отмечено намерение Лондона продолжать поддержку Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Минобороны РФ рассказало о том, что Валерий Герасимов и Энтони Радакин обсудили возможную провокацию Киева с применением «грязной бомбы».

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