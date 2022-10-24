Минобороны Британии дало свою версию переговоров Герасимова и Радакина
Лондон, 24 октября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Руководитель генштаба Британии Тони Радакин в разговоре с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсуждал важность сохранения каналов связи, сообщает вечером 24 октября пресс-служба британского военного ведомства.
По утверждению минобороны Британии, Радакин заявил Герасимову, что сохранение открытых каналов связи важно для деэскалации конфликта на территории бывшей УССР.
«Военные лидеры согласились с важностью поддержания открытых каналов связи между Великобританией и Россией, чтобы избежать риска просчетов и способствовать деэскалации», — указано в сообщении минобороны Британии.
Кроме того, отмечено намерение Лондона продолжать поддержку Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Минобороны РФ рассказало о том, что Валерий Герасимов и Энтони Радакин обсудили возможную провокацию Киева с применением «грязной бомбы».