Копенгаген, 24 октября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Российские газопроводы «Северный поток», которые были повреждены и выведены из строя в результате подводных взрывов в конце сентября, могут быть отремонтированы в течение нескольких месяцев. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает Nord News со ссылкой на датскую телерадиовещательную корпорацию.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

На основе видеозаписи, сделанной ранее под водой, инженеры консалтинговой группы COWI пришли к выводу, что поскольку трубопроводы расположены на 80-метровой глубине — там мало кислорода. В компании отметили, что поверхности трещин выглядят «очень чистыми и почти блестящими», что говорит о том, что «труба не заржавеет через несколько недель, как можно было бы ожидать в более насыщенной кислородом среде».

Кроме того, в компании рассказали, что взрыв вызвал повышение давления и что он мог повредить части трубопровода, расположенные на расстоянии от эпицентра, добавив, что их можно отремонтировать, подняв трубы немного над морским дном, что позволило бы сварщикам удалить поврежденные части и заменить их новыми.

В компании уверяют, что трубопровод нужно будет опорожнить, очистить от грязи, продуть и высушить, после чего по нему можно будет вновь пускать поток газа. Однако предупреждают, что даже при наличии некоторого количества кислорода на сломанных трубах со временем может накапливаться ржавчина, поэтому рекомендовано произвести ремонт в течение года.

Напомним, что 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях, сроки ремонта не поддаются оценке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шведское информационное агентство Expressen опубликовало снимки, сделанные недалеко от места взрыва на газопроводе «Северный поток». Фотоснимки сделаны на глубине 80 метров в Балтийском море.

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