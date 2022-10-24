Бишкек, 24 октября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В столице Киргизии состоялся марш протеста против инициативы властей о передаче Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и против политических репрессий, передаёт корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 октября.

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Около 300 человек прошли от здания железнодорожного вокзала до главной площади страны Ала-Тоо, держа в руках плакаты и транспаранты с надписями «Воду не отдадим! Землю не отдадим!», «Кемпир-Абад наш!», «Земля народа не ваш личный огород!», «Стоп репрессиям!», «Свободу политзаключённым!» и другими лозунгами на русском и киргизском языках.

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По словам протестующих, они требуют от властей исполнить обещание оставить Кемпир-Абад и прилегающие территории в собственности Киргизии, а также обнародовать все документы по водохранилищу и границам.

На площади близ Дома правительства участники акции подписали петицию, призывающую власти отменить передачу водохранилища Кемпир-Абад соседней республике, отпустить на свободу задержанных накануне политиков и активистов, а также прекратить их преследование.

Также аналогичный митинг запланирован во втором самом крупном городе Киргизии — Оше.

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