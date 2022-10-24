Москва, 24 октября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Победитель конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Виктор Гневашев занял пост первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги. В новой должности он будет курировать стратегическое развитие железной дороги и эффективную реализацию корпоративной политики компании.

АНО «Россия — страна возможностей» Виктор Гневашев

«Вопросы финансово-экономического блока мне хорошо знакомы по работе на предыдущей должности, поэтому не могу сказать, что они для меня новые. Сейчас я буду в равной степени также курировать стратегическое развитие дороги, эффективную реализацию корпоративной политики компании. В моем ведении будет, в том числе, и менеджмент рисков, и координация взаимодействия магистрали с дочерними и зависимыми обществами компании, расположенными на полигоне дороги. Я благодарен за оказанное мне доверие. Безусловно, это большая ответственность. Знаю, что я к ней готов и уверен, что смогу принести много пользы как компании «РЖД», так и стране», — рассказал журналистам Виктор Гневашев.

Виктор Гневашев родился в городе Коркино Челябинской области в 1976 году. Учился в Южно-Уральском государственном университете, параллельно работал в компании «Связьинформ». По окончании университета Виктор получил красный диплом. Начинал бухгалтером-аналитиком в локомотивном депо «Челябинск» Южно-Уральской железной дороги. За 20 лет успел пройти в этой структуре все ступени карьерного роста. В 2019 году Виктор вошел в число победителей конкурса «Лидеры России».

«Конкурс «Лидеры России» стал для меня мощным импульсом в развитии. Ценная обратная связь от наставников, опыт общения с участниками со всей России, грант на обучение — все это уникальные инструменты для самореализации, которые шаг за шагом повлияли на мою карьерную навигацию. Я стал мыслить другими масштабами, оценивать свой потенциал с точки зрения вклада в развитие страны. Конкурс дал мне вторую жизнь! Но главное — дал возможность стать причастным к полезным государственным и общественным инициативам, которые работают в интересах России! Клуб «Эльбрус» считаю одним из самых полезных сообществ! Ценности и смыслы, которые оно транслирует, очень мне близки. Мы поддерживаем друг друга, помогаем друг другу увидеть новые возможности и перспективы. Всегда получаю невероятный заряд энергии после общения с участниками сообщества», — отметил победитель конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сезоны конкурса «Лидеры России» назначение на высокие должности получили более 370 конкурсантов. Шестеро из них заняли позиции заместителей федеральных министров, трое участников стали главами российских регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной Думы ФС РФ, шестеро участников стали мэрами городов. В октябре 2021 года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребёнка в России, а в июне 2022 года финалист конкурса Виталий Хоценко возглавил правительство Донецкой Народной Республики. Помимо этого, конкурсанты заняли должности заместителей губернаторов, региональных министров, главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов.