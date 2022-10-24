«Лидеры России»: новое назначение
Москва, 24 октября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Победитель конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Виктор Гневашев занял пост первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги. В новой должности он будет курировать стратегическое развитие железной дороги и эффективную реализацию корпоративной политики компании.
Виктор Гневашев родился в городе Коркино Челябинской области в 1976 году. Учился в Южно-Уральском государственном университете, параллельно работал в компании «Связьинформ». По окончании университета Виктор получил красный диплом. Начинал бухгалтером-аналитиком в локомотивном депо «Челябинск» Южно-Уральской железной дороги. За 20 лет успел пройти в этой структуре все ступени карьерного роста. В 2019 году Виктор вошел в число победителей конкурса «Лидеры России».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сезоны конкурса «Лидеры России» назначение на высокие должности получили более 370 конкурсантов. Шестеро из них заняли позиции заместителей федеральных министров, трое участников стали главами российских регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной Думы ФС РФ, шестеро участников стали мэрами городов. В октябре 2021 года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребёнка в России, а в июне 2022 года финалист конкурса Виталий Хоценко возглавил правительство Донецкой Народной Республики. Помимо этого, конкурсанты заняли должности заместителей губернаторов, региональных министров, главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов.