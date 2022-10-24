Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. На Цитадельском шоссе в Кронштадте приступают к реконструкции дороги. Об этом 24 октября сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сервис «Яндекс. Карты» Цитадельское шоссе в Кронштадте. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

Губернатор отметил, что Кронштадт нуждается в развитии дорожной сети. В Смольном не отказались от планов по расширению одной из важнейших дорог Города воинской славы.

«Приступаем к реконструкции Цитадельского шоссе. Расширим его до четырёх полос. Оборудуем тротуары и велодорожки», — заявил Беглов.

Также Кронштадт нуждается в новых парковках в районе общественного пространства «Остров фортов», так как оставленные вдоль дороги машины туристов затрудняют движение транспортных средств. В связи с этим в 2023 году там появится парковка на 850 машиномест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о создании новых парковок в Кронштадте. Первую очередь такой площадки у «Острова фортов» планируют запустить в июле 2023 года, а вторую — в конце следующего года.