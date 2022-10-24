Москва, , 18:46 — REGNUM Законопроект, направленный на сокращение выделения бюджетных средств на компенсацию недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, возникших в результате разницы между льготным и экономически обоснованным тарифом, внесло в Госдуму Заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM24 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе предлагается внести изменение в Жилищный кодекс РФ, которое предусматривает исключение из запрета на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Также в законодательстве предлагается закрепить понятие «норма потребления коммунального ресурса в сфере холодного и горячего водоснабжения». Парламентарий предлагают закрепить за правительством РФ полномочия по регулированию порядка установления и применения нормы потребления в сфере холодного и горячего водоснабжения.

Предполагается, что норма потребления должна быть выше либо равна нормативам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, устанавливаемых высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Норма потребления подлежит применению в домах, оснащенных коллективными или индивидуальными приборами учета.

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