Челябинск, 24 октября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. В Челябинской области почти 200 мобилизованных граждан были возвращены домой. Об этом заявил 24 октября на брифинге областной военком Андрей Максуров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

По его словам, среди них есть граждане, имеющие троих несовершеннолетних детей. Таким образом в регионе выполняют директиву Генштаба, который предписал не призывать их.

Также домой отпустили и граждан, негодных к военной службе по состоянию здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Челябинской области может быть выполнен план по частичной мобилизации и она завершится.