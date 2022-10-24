Минеральные Воды, Ставропольский край, , 18:42 — REGNUM В Минеральных водах на финале направления «Развитие территорий» всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершилось обсуждение кейса по созданию единой концепции туристического кластера.

МинводыЭКСПО Александр Погожев, ИА REGNUM

Партнер проекта — АНО «Центр развития культурных инициатив».

Федеральный эксперт проекта по созданию единой концепции туристического кластера «Таврида», соучредитель, креативный директор коммуникационной группы компаний megroup Елена Горбачева рассказала журналистам о работе с командой проекта: «В первый день было много аналитической работы, нужно было продумывать портрет целевой аудитории, делать SWOT-анализ, и мне, как эксперту, было очень тяжело, потому что я являюсь еще и креативным директором, я — «человек — идея», «человек – продукт». И было очень тяжело себя останавливать в том, чтобы не забегать впереди паровоза, и при этом еще следить за участниками, чтобы и они не забегали. И в первый день мне показалось, что мы ничего не создали. Но на второй день произошло чудо, потому что вся та аналитика, над которой мы работали в первый день, стала мощным фундаментом для дальнейших решений. Мы создали уникальные решения для кластера «Таврида». Я уверена на 100%, что уже ближайшим летом, прогуливаясь по набережной, или посещая отель, или покупая образовательный продукт «Тавриды» вы столкнетесь с нашими идеями».

В свою очередь представитель партнера проекта — АНО «Центр развития культурных инициатив», заместитель генерального директора по капитальному строительству инфраструктурному развитию Арт-кластера «Таврида» Виталий Петрунин отметил, что был «приятно удивлен» работой команды проекта над поставленной задачей.

«Команды проявляли высокий интерес к нашему проекту. Мы заслушали четыре кейса. Все они возможны и к интеграции, и к дальнейшему развитию, и к фактической реализации. Для этого требуется принятие принципиального решения по ним. А для этого требуется, чтобы коллеги были в процессе максимально интегрированы к нам. Есть отдельные кейсы, например, по набережной, которая требует особого внимания. Сейчас этот вопрос как раз стоит на повестке дня. Мы должны синхронизировать сдачу территории университета в мае 2023 года с минимальным благоустройством набережной и связанной территории. И тут коллеги попали прямо в точку», — рассказал Виталий Петрунин корреспонденту ИА REGNUM.

«Есть еще два кейса, которые требуют более детального развития профильным продюсером. Это такие, как инициатива по моде, и инициатива по расширению кейсов сервиса, и в принципе того, что делает собственно сам проект «Таврида». То есть, это коллаборация, в рамках подобной мы работаем с президентской платформой АНО «Россия — страна возможностей». Четвертый кейс — это кемпинги. Проект предусмотрен схемой развития территории всего арт-кластера. У нас такая идея, безусловно, уже есть, но коллеги высказали предположение, что это требует максимальной детализации, интеграции и централизовано цивилизованного подхода, чтобы в рамках проекта «Таврида» это был бы правильный пилот, который задал бы тренды и стандарты», — продолжил он.

«Все проекты живые, все проекты возможны к дальнейшему развитию, но особенно все же я выделил бы проекты по набережной и по кемпингам», — подытожил Виталий Петрунин.

Напомним, в Минеральных водах проходит финал направления «Развитие территорий» Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В понедельник, 24 октября — финальный день соревновательных мероприятий.