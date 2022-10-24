Бухарест, 24 октября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности министра обороны Румынии после сегодняшней отставки главы ведомства Василе Дынку назначен румынский премьер-министр Николае Чукэ. Об этом 24 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По некоторым данным, кандидатуру Чукэ одобрил президент страны Клаус Йоханнис. Соответствующая новая каденция премьера будет продолжаться до конца декабря текущего года. Другой информации нет.

Напомним, сегодня Дынку официально заявил о сложении своих полномочий. «Я больше не желаю работать под начальством президента Йоханниса как главнокомандующего», — отметил он.