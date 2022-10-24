24 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 20:57 — REGNUM Комментарии спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что экс-президент Дональд Трамп якобы «слишком труслив» для участия в слушаниях спецкомитета по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года, вызвали бурную реакцию американских интернет-пользователей.

Нэнси Пелоси Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я думаю, что он недостаточно мужественен, чтобы явиться. Я не думаю, что его адвокаты захотят, чтобы он явился, потому что ему придется давать показания под присягой», — указала Пелоси в интервью для MSNBC.

Политик также добавила, что Трамп будет «недомужчиной», если не явится на слушания.

Американцы обсудили оскорбительные комментарии Пелоси под соответствующей публикацией Fox News.

«Трамп должен сказать ей, чтобы она сначала дала показания Республиканской партии, чтобы объяснить, почему она отказалась разрешить национальной гвардии и полиции своевременно дать отпор протестующим. Она подставила Трампа, надеясь, что протесты выйдут из-под контроля», — считает JTryker.

«Разве Трамп уже не сказал им, что он даст показания, если они будут транслировать их в прямом эфире в прайм-тайм; но комитет отклонил его предложение», — напоминает i’mwaldo.

«Как только республиканцы возьмут под контроль палату представителей, давайте расширим комитет и включим в него реальных представителей обеих партий. Посмотрим, хватит ли у Пелоси мужества дать показания, когда республиканцы выдадут ей повестку. Трамп должен держаться подальше, пока у нас не будет сбалансированного комитета», — указывает ProudlyonAOC’sHitList.

«Если бы я был Трампом, я бы созвал пресс-конференцию и сказал: «Я буду более чем счастлив дать показания перед комитетом 6 января сразу после того, как Нэнси, мэр округа Колумбия, начальник столичной полиции и все остальные, кого я считаю причастными, дадут показания, а мои адвокаты получат возможность задать им вопросы», — делится sirbisket.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что самое важное сделал для нас Трамп? Он научил нас сомневаться в правдивости всего, что говорит нам правительство. Наши основатели гордились бы этим. Они постоянно учили нас не доверять правительству», — рассуждает farmerjoe859.

«Да, тирания добралась и до наших берегов, как и предупреждали нас отцы-основатели», — отвечает snoopyeee556.

«Нэнси, я уверен, что Трамп явится, если вы сделаете то же самое и ответите на вопрос, почему вы, как руководитель полиции Капитолия, отклонили многочисленные просьбы Трампа о выделении 10 тысяч национальных гвардейцев за несколько дней до 6 января. Почему комитет решил не вызывать вас в суд? Почему? Боитесь, что настоящая правда выйдет наружу?» — спрашивает ernig.

«Я надеюсь, что президент Трамп принесет видео, на котором видно, как полиция Капитолия улыбается и открывает двери для протестующих, чтобы они могли войти в Капитолий. По какой-то непонятной причине комитет не видел этих видеозаписей или, возможно, просто не хочет, чтобы они были внесены в протокол», — подозревает yagottavoteamr.

«Комитет 6 января — это предвзятая группа ненавистников Трампа. Если бы это были честные слушания, Нэнси должна была бы дать показания о том, почему она отклонила просьбу Трампа о предоставлении Национальной гвардии за несколько дней до 6 января. Пелоси знала, что могут возникнуть проблемы. Она могла предотвратить все события в Капитолии 6 января, но решила этого не делать. Она хотела получить второй шанс для импичмента Трампа», — подчеркивает Sick_n_tired_of_it.

«Президент Трамп — патриот. Хотя он может наслаждаться изысканными вещами, он все равно ест Биг Мак. Либералы ненавидят, что он квалифицируется как элитарий, но предпочитает быть простым человеком. Он артикулирован, милосерден и обладает острым чувством юмора», — считает TRoberts574.

«Все, что она делает, — это пытается дразнить его, чтобы он явился, как гремучая змея. Трамп имеет полное право не являться и решать этот вопрос в суде», — комментирует noonereallylistens.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что специальный комитет палаты представителей Конгресса США, расследующий январский штурм Капитолия, пытается помешать его участию в президентских выборах в 2024 году.