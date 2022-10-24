Москва, 24 октября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов США Марк Милли вечером 24 октября обсудили по телефону возможную подготовку Киева к применению «грязной бомбы», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Радиация

«Начальник генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил Соединённых Штатов Америки генералом Марком Милли. В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением [киевским режимом] «грязной бомбы», — сообщает российское военное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные телефонные переговоры Валерий Герасимов провёл со своим британским коллегой Энтони Радакином.