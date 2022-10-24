Москва, , 18:36 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в ночь на вторник, 25 октября, из-за ожидаемого тумана и гололедицы. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

В тумане Цитата из м/ф «Ежик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, в период с 21:00 24 октября до 9:00 25 октября в регионе ожидаются гололёдно-изморозевые отложения, на отдельных участках дорог — гололедица. Кроме этого, прогнозируется туман, при котором видимость местами может составлять 100-500 метров.

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