Москва, 24 октября, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении предельного размера страхового возмещения по вкладам физических лиц в банке, в отношении которого наступил страховой случай, до 3 млн рублей внесло в Госдуму Заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас предельный размер страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн рублей. Авторы инициативы считают, что с момента установления предельного размера возмещения по вкладам произошли изменения, свидетельствующие о необходимости его пересмотра. Они считают, что повышение в нынешних условиях размера страхового возмещения по банковским вкладам будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе.

Напомним, что это не первая инициатива об увеличении предельного размера страхового возмещения по вкладам физических лиц, которая была внесена на рассмотрение Госдумы. Ранее с такой идей выступали как представители думских фракций, так и региональные парламенты. Подобные законопроекты не находили поддержки как со стороны профильного комитета Госдумы по финансовому рынку, так и со стороны Центробанка РФ. Так, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявлял, что с момента создания системы страхования вкладов ее лимит повысился в 14 раз и покрывает почти 99% вкладов физических лиц.

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