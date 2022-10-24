Солнечногорск, Московская область, 24 октября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В Подмосковье неизвестные грабители проникли в дом художницы Галины Быстрицкой, украли у нее 1 млн рублей и заставили женщину отдать ключи от автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Балабанов. 2005. Россия Грабители

По данным источника, ограбление произошло в деревне Поярково Солнечногорского городского округа. Попав в жилище, преступники в медицинских масках замотали женщине руки и ноги скотчем, после чего украли ключи от внедорожника и 1 млн рублей. Впоследствии воры бросили автомобиль на дороге в километре от дома художницы. В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали кражи.

Напомним, Галина Быстрицкая является участницей многочисленных выставок, лауреатом премии «Золотая кисть» 1992 года. Картины художницы хранятся в частных собраниях в России, США, Германии, Франции и других странах.