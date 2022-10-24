Ижевск, 24 октября, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор жителю Малопургинского района, который обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Официальный сайт Госавтоинспекции ДПС

Установлено, что в мае текущего года мужчина двигался по автодороге Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автомобильной трассы М7 «Волга», где автомобиль остановили сотрудники дорожно-постовой службы.

В ответ на законные требования сотрудников ДПС он отказался предъявить регистрационные документы и водительское удостоверение, начал движение на автомобиле и совершил наезд на одного из инспекторов, причинив ему телесные повреждения.

Приговором суда мужчине назначен один год лишения свободы в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону полицейские ликвидировали вооруженного преступника, открывшего стрельбу по сотрудникам полиции. По предварительной версии случившегося, днём 18 октября мужчина, находясь в помещении овощного ларька, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в индивидуального предпринимателя и сбежал с места происшествия. Бизнесмен скончался.

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