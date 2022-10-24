Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в связи с введением режима базовой готовности в городе под особый контроль взят транспорт, энергетика, коммуникации и связь. Об этом Беглов сообщил 24 октября в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежде всего мы усиливаем меры по обеспечению безопасности, охрану общественного порядка и защиту населения. В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов», — заявил Беглов

Губернатор добавил, что дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся. Меры безопасности усиливаются, но город сохранит привычный для себя ритм жизни.

Отметим, что Беглов возглавил Оперативный штаб по реализации мер в рамках режима базовой готовности. В Петербурге прошло первое заседание штаба, на котором отдали поручения вице-губернаторам.

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