Москва, , 18:30 — REGNUM Россия направит генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу официальное письмо по поводу возможной провокации Киева с применением «грязной бомбы», сообщил 24 октября первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.

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«Мы направим письмо Антониу Гутеррешу по этому вопросу позднее сегодня», — сообщил Полянский.

Речь идёт о возможной подготовке киевского режима к крупномасштабной провокации с подрывом боеприпаса, начинённого радиоактивными материалами. Ожидается, что после этого Киев выступит с заявлением о применении Россией оружия массового уничтожения.

По некоторым данным, техническая подготовка к этой провокации вошла в завершающую фазу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проводили телефонные переговоры со своими коллегами из США, Британии, Франции и Турции по поводу «грязной бомбы» Киева.

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