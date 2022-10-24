Москва, , 18:24 — REGNUM Законопроект об обучении по программам специалитате по ряду направлений внесли в Госдуму сенаторы во главе с Валентиной Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно поправкам, научным организациям, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации, предоставляется право осуществлять образовательную деятельность по программам специалитета.

Порядок формирования перечня указанных организаций, в том числе критерии включения в него научных организаций, основания и порядок исключения из него научных организаций также будут устанавливаться правительством, следует из документа.

В федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения РФ проводится эксперимент по реализации образовательной программы высшего образования — программы специалитета по специальности «Лечебное дело».

Четырехлетний опыт реализации Центром программы специалитета показывает, что эксперимент является успешным и подтверждает необходимость предоставить в целом научным организациям возможность реализации программ специалитета путем внесения соответствующих изменений в статью 31 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», указали парламентарии.