Москва, 24 октября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Законопроект об обучении по программам специалитате по ряду направлений внесли в Госдуму сенаторы во главе с Валентиной Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно поправкам, научным организациям, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации, предоставляется право осуществлять образовательную деятельность по программам специалитета.

Порядок формирования перечня указанных организаций, в том числе критерии включения в него научных организаций, основания и порядок исключения из него научных организаций также будут устанавливаться правительством, следует из документа.

В федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения РФ проводится эксперимент по реализации образовательной программы высшего образования — программы специалитета по специальности «Лечебное дело».

Четырехлетний опыт реализации Центром программы специалитета показывает, что эксперимент является успешным и подтверждает необходимость предоставить в целом научным организациям возможность реализации программ специалитета путем внесения соответствующих изменений в статью 31 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», указали парламентарии.