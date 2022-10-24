Алма-Ата, Казахстан, 24 октября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Многие страны объявляют друг другу санкции и контрсанкции, что негативно влияет на общемировую экономику в целом. Об этом 22 октября написал казахстанский политологМарат Шибутов в своём телеграм-канале «Казахстан и все-все-все».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Но, как всегда, кому война, а кому мать родная, и Казахстану второй раз уже за историю повезло, и вся эта заваруха нашей экономике поможет», — считает он.

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По словам эксперта, в «войне санкций» для Казахстана есть семь положительных последствий:

Рост цен на основные сырьевые товары — продовольствие, уголь, газ и нефть

Переезд в Казахстан региональных филиалов крупнейших транснациональных корпораций, а в отдельных случаях — производств и складов

Переезд в Казахстан крупных российских компаний и инвестиции в казахскую экономику

Возможности для перепродажи товаров в Россию и Белоруссию и обратно

Приток клиентов в казахстанские банки

Усиление железнодорожного иавтотранзита из и в Китай через территорию Казахстана

Увеличение туристического потока и транзита пассажиров через Казахстан

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«Отдельно отмечу, что положительный эффект будет для нашей экономики в целом, государство и крупный бизнес точно улучшат свое положение, а вот люди, малый и средний бизнес — как у них получится. На низовом уровне всё зависит от того, как воспользуются открывшимися возможностями, и в каком месте производственной цепочки вы находитесь», — подытожил Шибутов.

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