Москва, 24 октября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В Мурманской области учёные института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН обнаружили дайку — магматическое тело, представляющее собой застывшее в земной коре глубинное вещество мантии Земли. Специалистами были выявлены высокие содержания редких стратегических металлов, которые превышают аналогичные концентрации в суперкрупных редкометалльных месторождениях. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Марина Захарова ИА REGNUM Природа Кольского полуострова

Согласно сообщению, стратегические металлы ценны тем, что они принципиально меняют свойства материалов. Добавление незначительного количества редкоземельного элемента-скандия в алюминиевые сплавы в три раза повышает их прочность и создает ковкость. Также редкоземельные элементы зачастую используются в различных отраслях техники, таких, как атомная техника, химическая промышленность, металлургия, радиоэлектроника, приборостроение, а также в машиностроении.

Учёные при проведении геолого-разведочных работ в Кандалакшском районе Мурманской области обнаружили уникальную дайку высокощелочных нефелиновых сиенитов, в которой концентрации ряда редких стратегических металлов превышают или близки к содержаниям в Ловозерском щелочном массиве — наиболее дифференцированного щелочного магматического расплава на территории Кольской щелочно-карбонатитовой провинции.

«Дайка содержит значительные количества ниобия, циркония, бария, стронция, железа, титана, а также летучих компонентов (которые помогают снижать температуру кристаллизации, вязкость сплава, влияют на рост кристаллизационной способности минералов). Всё это отражается в её минеральном составе: слагающая ее порода состоит из таких чрезвычайно редких минералов, как лампрофиллит, энигматит, астрофиллит, нунканбахит. Кроме того, в породе встречается много низкотемпературных минералов: ортоклаз, натролит и феррипирофиллит, наличие которых свидетельствует о замещении ранних высокотемпературных минералов поздними низкотемпературными», — рассказала академик РАН Лия Когарко, заведующая лабораторией геохимии и рудоносности щелочного магматизма ГЕОХИ РАН.

Авторы утверждают, что обнаруженная дайка — единственный пример постепенного перехода щелочного расплава в высокощелочной раствор, обогащенный редкими элементами. Этому способствует низкая температура и очень широкий интервал кристаллизации щелочных расплавов.

Кроме того, специалисты определили, что возраст открытого геологического образования составляет около 370 млн лет, чей изотопный состав указывает на мантийный источник магмы и на отсутствие загрязнения континентальной корой.

«Геохимические и изотопные данные свидетельствуют, что источником пород Кольской щелочно-карбонатитовой провинции, в том числе исследованной дайки, является мантийный резервуар FOZO (глубинный геохимический резервуар — источник расплавов), связанный с плюмовым магматизмом (горячим мантийным потоком, двигающимся от основания мантии у ядра Земли)», — указано в сообщении.

Исследования геохимии дайки позволили оценить процесс концентрирования редких элементов на самых поздних стадиях эволюции щелочных магм.

«Доказано, что в недифференцированном магматическом расплаве таких высоких концентраций редких элементов не образуется и что значительное накопление редких элементов в магматическом расплаве происходит при процессах длительной магматической дифференциации. Таким образом, горная порода, обогащенная редкими элементами, является поздним продуктом дифференциации. Уникальностью исследованной дайки является то, что она представляет пример самого позднего этапа дифференциации щелочной магмы», — подвела итог Лия Когарко.

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