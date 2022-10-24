Тюмень, 24 октября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Народный артист СССР Юрий Башмет во время гастролей в Тюмени получил травму кисти. Об этом сообщило информационное агентство Ura.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Башмет

По данным источника, дирижер споткнулся и упал на лестнице в гостинице, где он остановился во время своего визита в Тюмень. Инцидент произошел уже после концерта Башмета в местной филармонии, поскольку на выступлении он не демонстрировал каких-либо признаков плохого самочувствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Башмет выступил перед мобилизованными военнослужащими в парке «Патриот» в Подмосковье. Выступая перед мобилизованными соотечественниками, музыкант заявил, что вся страна проходит через очень непростой период.