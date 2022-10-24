Москва, , 18:13 — REGNUM 24 октября 2022 г. начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии В. В. Герасимов провёл телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Э. Рэйдэйкином. Об этом сообщило МО РФ.

В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением б. УССР «грязной бомбы».

Кроме того, 24 октября 2022 г. Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединённых Штатов Америки генералом Марком Милли.

В ходе разговора также продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы».