Ижевск, 24 октября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В рамках начинающегося с 1 ноября призыва в Удмуртии отправятся на срочную службу около 1,3 тыс. мужчин. Об этом сообщается в telegram-канале «Объясняем. Удмуртия».

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Эти мероприятия не связаны с проведением специальной военной операции, подчеркнул замначальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата республики Станислав Сон. Юноши не подлежат частичной мобилизации.

Наибольшее количество призывников из Удмуртии пройдут военную службу в сухопутных войсках, также срочников направят в Военно-морской флот, Воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и войска национальной гвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, осенний призыв-2022 в России был перенесен на один месяц — на 1 ноября — в связи с проведением частичной мобилизации. Таким образом удалось избежать повышенной нагрузки в военкоматах.