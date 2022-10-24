Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Американская компания Bob Evans Farms Foods отозвала 7560 фунтов итальянских свиных сосисок из-за опасений попадания в продукт тонкой синей резины, сообщает 24 октября UPI со ссылкой на службу безопасности и инспекции продуктов питания министерства сельского хозяйства.

Сосиски stux

Компания из штата Огайо отозвала партию итальянских свиных сосисок от 8 сентября 2022 года после того, как клиенты пожаловались на качество продукта.

При этом пока что не известно о случаях отравления.

Напомним, что ранее из-за многочисленных случаев сальмонеллёза Агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу шоколадной фабрики Ferrero в муниципалитете Арлон. Отмечалось, что речь идет о такой продукции, как Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.

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