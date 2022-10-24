Сочи, Краснодарский край, 24 октября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Спасатели ищут двоих молодых людей, пропавших в горах в окрестностях Сочи, сообщает 24 октября пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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По данным спасателей, туристы не вернулись из похода в назначенное ранее время.

Поиски начались после обращения матери одного из пропавших туристов. Ситуация осложняется тем, что свой маршрут они никому не сообщили.

«Парни планировали одним днем сходить в поход и поздно вечером 23 октября выйти в город, также женщина рассказала, что вчера около 21.00 с потерявшимися была связь, и они сказали, что видят вдали огни села Медовеевка. В указанный район выехала дежурная смена Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России», — сообщает пресс-служба.

Поисковая операция продолжается.