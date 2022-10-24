София, , 18:06 — REGNUM Сотни сотрудников служб такси Болгарии собрались на центральной площади Софии на акцию с требованием к действующему правительству повысить зарплату, отменить действующий налог на лицензионную деятельность и гарантировать социальные выплаты. Об этом 24 октября сообщает софийская газета «Факты».

Болгария PavelD

По свидетельствам очевидцев, демонстранты заблокировали автомобилями подъездные пути к пешеходным зонам в правительственном квартале и установили несколько агитационных палаток. Манифестанты развернули плакаты с надписями «Нет — уничтожению такси!» и «Долой государственный произвол!». В среде протестующих граждан раздаются антиправительственные лозунги.

Напомним, ранее власти Болгарии повысили налог на работу таксомоторных структур и отказались вводить дополнительные преференции для соответствующих профсоюзных структур.

Деятельность такси в Болгарии находится под полным контролем государства.