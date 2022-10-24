Москва, , 18:04 — REGNUM Проект «Код будущего» реализуется благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» и дает детям возможность получить востребованную ИТ-специальность бесплатно на двухлетних курсах.

Около 40 тысяч из человек из 100 тысяч подавших заявки уже прошли вступительные испытания и приступили к обучению, остальные начнут занятия до конца года. Самыми популярными языками программирования в наборе на курсы стали — Python, Java, C++, C#

Обучение по проекту «Код будущего» проводят крупные образовательные ИТ-организации — Яндекс, Фоксфорд, Алгоритмика, Университет Иннополис, 1С, Учи.ру и другие. Сейчас Минцифры работает над увеличением количества мест для обучения.

«Правительство ведет системную работу по подготовке кадров для IT-отрасли, в том числе увеличивает финансирование и повышает качество обучения специалистов. В будущем именно они внесут свой вклад в достижение технологического суверенитета и экономической безопасности России. Эту работу, как и поручил глава государства, проводим начиная со школьной скамьи. Курсы по программированию для старшеклассников являются стимулом для ребят связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой. В этом году начать бесплатное обучение смогут свыше 100 тысяч школьников. А к 2030 году благодаря федпроекту «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» освоят языки программирования около 1,2 миллиона молодых людей», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Подать заявление на обучение может сам школьник, его родители или законные представители. Для этого у них должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Записаться на курсы можно на Госуслугах. После заполнения заявки школьнику нужно пройти вступительный тест.