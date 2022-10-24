Волгоград, 24 октября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Названы города, в которых вторичное жильё в сентябре 2022 года подорожало больше всего. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи», наибольший рост средней стоимости квадратного метра в сентябре наблюдался в Волгограде — на 1,4%.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома

Также подорожание произошло в Челябинске — на 1,2%, в Уфе — на 1%, в Красноярске — на 0,5%, в Екатеринбурге — на 0,3%. В то же время в Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре цены на «вторичку» наоборот, опустились на 0,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова рассказала, что в России активность покупателей жилья продолжит снижаться в ближайшие месяцы 2022 года. Это связано с тем, что у большинства граждан нет уверенности в будущем, часть ожидают снижения доходов, из-за растущей неопределенности многие жители РФ отложили решение жилищного вопроса.