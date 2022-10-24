Ершов, Саратовская область, 24 октября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В отношении 35-летнего жителя города Ершова Саратовской области возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками»). Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

По данным следствия, с 1 июня по 24 августа 2022 года подозреваемый приобрел, перевозил и хранил немаркированную алкогольную продукцию на сумму более 1,2 млн рублей и табачные изделия на сумму более 177 тыс. рублей, которые он реализовывал неопределенному кругу лиц.

Ранее ИА REGNUM передавало, в городе Балашове и селе Хопёрское Саратовской области полицейские изъяли 20 бутылок объемом 0,5 литра немаркированной водки, 1350 литров спиртосодержащей жидкости кустарного производства, тару и оборудование.

Читайте также: В Саратове изъяли партию немаркированных сигарет на 1 млн рублей