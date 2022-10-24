Великий Новгород, 24 октября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. В Новгородской области вынесен приговор бывшему заместителю директора Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Виталию Охотину, которого признали виновным по делу о получении крупных взяток, сообщили 24 октября в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

По версии следствия и решению суда, в период с декабря 2020 года по март 2021 года Охотин заключил с несколькими коммерческими организациями региона договора на выполнение работ и поставку оборудования для объектов распределительных сетей в Новгородской области. При этом обвиняемый потребовал у представителей подрядных организаций передавать ему через посредника денежные средства в размере до 10% от стоимости оплаченных работ по контрактам.

Таким образом, Охотин с февраля по август 2021 года получил взятки на сумму более 1,5 млн рублей. Оставшиеся денежные средства обвиняемый не успел получить, так как коррупционную схему раскрыли сотрудники правоохранительных органов. После чего фигурант заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С лишением права заниматься деятельностью связанной с руководством коммерческих организаций, а также выполнением организационно — распорядительных и административно — хозяйственных функций шесть лет», — подытожили в пресс-службе.