Санкт-Петербург, 24 октября 2022, 17:56 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл первое заседание Оперативного штаба в рамках действия режима базового готовности. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.
Работа штаба развернулась в рамках реализации мер по указу президента РФ от 19.10.2022 № 757. Структура будет координировать работу исполнительной власти города, территориальных органов федеральных органов.
«На первом заседании члены штаба обсудили перечень мер, предусмотренных Указом главы государства, сроки и порядок их выполнения. Вице-губернаторам поставлена задача сформировать внутриведомственные рабочие группы, актуализировать подход к организации технологических процессов, обеспечению безопасности и решению поставленных задач», — отметили в пресс-службе.
Напомним, что Оперативный штаб в Петербурге возглавил Александр Беглов. Туда вошли представители Смольного, а также сотрудники правоохранительных органов.
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