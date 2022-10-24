Екатеринбург, 24 октября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. 24 октября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче 14 тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Навал в исполнении Урала

Стартовые составы команд:

«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Эммерсон, Денис Кулаков, Егор Филипенко, Ибраима Сиссе, Александр Юшин, Лазарь Ранджелович, Игорь Газинский, Даниэль Мишкич, Алексей Каштанов.

«Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Александр Солдатенков, Глен Бейл, Роман Евгеньев, Георгий Зотов, Максим Витюгов, Сергей Пиняев, Александр Коваленко, Александр Чиркович, Максим Глушенков, Амар Рахманович.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты главного судьи — Валерий Данченко и Дмитрий Мосякин. Резервный арбитр — Владимир Москалев.