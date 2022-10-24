Кострома, , 18:40 — REGNUM Свердловский районный суд отказал в удовлетворении иска костромичу, оспаривавшему решение призывной комиссии о мобилизации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свердловский районный суд в Костроме

В процессе рассмотрения дела выяснилось, что 49-летний житель Костромского района получил повестку и пришёл с ней на призывную комиссию.

Он «растерялся» и забыл взять с собой медицинские документы, подтверждающие наличие «множественных заболеваний» но указал, что у него «болят сердце и ноги». Учитывая отсутствие документов, комиссия выдала ему мобилизационное предписание. Суд признал действия призывной комиссии законными и не нарушающими прав истца.

В дальнейшем мужчина был направлен в академию РХБЗ. Пребывая там, он сходил в медицинскую организацию и подтвердил заболевания, на основе которых ему дали отсрочку для прохождения военно-врачебной комиссии. Решение о годности мужчины к службе будет приниматься по ее итогам.

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