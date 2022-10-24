Челябинск, 24 октября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В Челябинске 29-летний гражданин отдан под суд за попытку сжечь свою супругу и и за умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

Преступление было совершено в Советском районе. По данным следствия, у пьяного гражданина возник конфликт с женщиной. Он облил её горючей жидкостью и поджёг.

В больнице женщине оказали помощь. Уголовное дело в отношении несостоявшегося убийцы направлено для рассмотрения в суд.